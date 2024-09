Vita da Carlo: la Stagione 3 in arrivo su Paramount+

La terza stagione della serie tv Vita da Carlo è in arrivo dal mese di novembre in esclusiva su Paramount+.

All’interno del comunicato ufficiale si evince, infatti, che i nuovi episodi della fortunata serie tv creata da Carlo Verdone sarà disponibile in piattaforma a partire da sabato 16 novembre 2024. Il filmmaker romano nella Stagione 3 torna nuovamente nel duplice ruolo di regista ed interprete principale.

Secondo la descrizione ufficiale, nella Stagione 3 di Vita da Carlo “realtà e finzione si intrecciano in un’irresistibile serie comica in cui Carlo Verdone interpreta sé stesso. La terza stagione ruoterà attorno al mondo musicale: a Carlo Verdone viene proposta la direzione artistica del Festival di Sanremo. La sua enorme cultura musicale rende Carlo la persona ideale per dare vita ad una kermesse all’insegna della competenza e dello spettacolo, senza contare che lui è indubbiamente tra i personaggi più amati del Paese. In quell’assurda ipotesi c’è qualcosa che lo alletta. La musica, insieme al cinema, è da sempre la sua più grande passione e, dentro di sé, Carlo nutre la convinzione di poter allestire un Festival indimenticabile. Il cast vanterà nuovissimi interpreti, oltre a diverse leggende della musica italiana.”

Qui anche la prima foto ufficiale di Vita da Carlo..

Vita da Carlo e le note di produzione

La serie tv è stata creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti. Soggetto e Sceneggiatura sono Carlo Verdone, Pasquale Plastino, Luca Mastrogiovanni; Organizzatore Generale della Produzione: Carlo Pasini; Montaggio, Pietro Morana; Direttore della Fotografia, Roberto Forza; Scenografia, Giuliano Pannuti; Costumi: Tatiana Romanoff; Aiuto Regia: Luca John Rosati; Casting Director: Yozo Tokuda; Suono: Cinzia Alchimede; Musiche: Fabio Amurri; Prodotto da: Luigi e Aurelio De Laurentiis. La regia è stata curata da Carlo Verdone e Valerio Vestoso.

Nel cast spiccano i volti di Carlo Verdone, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Maria Paiato, Stefano Ambrogi, Ema Stokholma, Maccio Capatonda, Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari, Nino D’Angelo, Serena Dandini, Roberto D’Agostino, Francesco Motta, Lucio Corsi, Betty Senatore, Giovanni Esposito, Giada Benedetti, Pietro Ragusa, Demetra Bellina, Radu Murarasu, Gianluigi Molteni, Laurence Belgrave, Loredana Piedimonte, Aurora Sardo, Luca Guastini, Alex Badiglio, Gabriel Elia Salvotti, Leone Bonanni, Aida Flix Filella, Mascia Musy e altri.

