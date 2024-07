Spawn: Jason Blum svela il nuovo titolo del film

Il produttore Jason Blum ha offerto un gustoso aggiornamento riguardante il tanto agognato film ispirato ai fumetti Spawn.

Da tempo immemore relegato in una fase di sviluppo attivo, il nuovo adattamento dei fumetti di Todd McFarlane potrebbe finalmente aver trovato la strada giusta. Attraverso il proprio account X, infatti, il CEO di Blumhouse ha diffuso la prima pagina della sceneggiatura del film, con tanto di nuovo titolo “King Spawn” e nome degli sceneggiatori coinvolti “Matt Mixon, Malcolm Spellman e Scott Silver“.

Nessun altro dettaglio è stato rivelato. A tal proposito, l’annuale San Diego Comic-Con, oramai imminente, potrebbe riservare qualche sorpresa per i fan.

Il film sarà tratto dai fumetti di Todd McFarlane, con Scott Silver, Malcolm Spellman e Matthew Mixom in cabina sceneggiativa. Todd McFarlane potrebbe dirigere. La Blumhouse Productions di Jason Blum produrrà in compagnia dello stesso McFarlane. NEL CAST Jamie Foxx e Jeremy Renner.

Questa la descrizione del fumetto:

Nato dalla matita di Todd McFarlane e pubblicato grazie a Image Comics. Spawn è un essere molto potente. Il suo corpo è composto di una sostanza chiamata “necroplasma”, che si autorigenera, ed è fondamentalmente la sua fonte d’energia. La sua armatura, che è senziente e che può proteggerlo anche se privo di sensi, gli conferisce facoltà fisiche superumane e teletrasporto. Il livello di forza fisica è tale da permettergli di alzare un intero edificio.

Può far uso anche delle abilità che ha acquisito durante il suo addestramento militare nel combattimento corpo a corpo e nell’uso delle armi da fuoco di ogni genere ed esplosivi. L’armatura è dotata di varie armi naturali incorporate nella sua stessa struttura, come ad esempio delle catene estensibili poste all’altezza del petto e della cintura, le quali possono modificare la loro forma sfoderando lame e spuntoni in vari punti.

L’armatura può permettergli anche di mutare forma in creature mostruose. Inoltre Spawn dispone di un mantello demoniaco che gli consente di volare e planare, mimetizzarsi perfettamente con qualsiasi fondale e assumere svariate forme di consistenza differente, dal normale tessuto al cemento armato. Infine Spawn è in grado di emettere e controllare il fuoco demoniaco e raggi d’energia e può manipolare e assorbire qualunque fonte d’energia.

Spawn è approdato al cinema nel 1997, diretto da Mark AZ Dippé, con Michael Jai White nel ruolo del personaggio principale, nel film apparivano anche John Leguizamo, Martin Sheen, Theresa Randle e DB Sweeney. La pellicola è stata poco apprezzata dalla critica, ma nel tempo ha contribuito a rendere il personaggio una vera e propria icona della cultura pop.

