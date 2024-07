Zack Snyder ha condiviso con la rete il trailer della “Snyder Cut” di Rebel Moon, il film diviso da Netflix in due parti a cavallo tra il 2023 ed il 2024.

La release su Netflix, come noto, è stata commissionata per il 2 agosto, sempre in due parti, ma con un taglio completamente diverso dalla precedente versione. Chapter One: Chalice Of Blood” e “Chapter Two: Curse Of Forgiveness (questi i due titoli della Snyder Cut) hanno di fatto abbandonato il PG-13 della versione precedente mostrando al pubblico più sangue e più violenza attraverso un più radicale R Rated (vietato ai minori).

On August 2, experience Rebel Moon the way I've envisioned it. pic.twitter.com/iUxMWJ4ixU — Zack Snyder (@ZackSnyder) July 22, 2024

Rebel Moon è diviso in due parti. Il film è diretto da Zack Snyder il quale, oltre ad essere il produttore con sua moglie Deborah e Wesley Coller, ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad. Fungono da produttori esecutivi Bergen Swanson, Sarah Bowen di Grand Electric, Shay Hatten e Kurt Johnstad. CAST: Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Bae Doo-na, Ray Fisher, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang, Rupert Friend, Stuart Martin, Corey Stoll, Cary Elwes, Michiel Huisman, Anthony Hopkins.

TRAMA: Da Zack Snyder, il cineasta di 300, L’uomo d’acciaio e Army of the Dead arriva REBEL MOON, un evento epico tra scienza e fantasy la cui realizzazione ha richiesto decenni di lavoro. Gli eserciti di una potenza tirannica minacciano una tranquilla colonia ai confini della galassia.

Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l’unica speranza di sopravvivenza e riceve l’incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l’ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l’aspetta, ha inizio una battaglia per il futuro della galassia e un nuovo esercito di eroi prende forma.

