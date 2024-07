So Cosa Hai Fatto: Camila Mendes guida il cast del reboot

L’iconica pellicola horror dal titolo So Cosa Hai Fatto (I Know What You Did Last Summer in originale) è pronta per la più classica delle operazioni reboot.

Questa sera il the Hollywood Reporter ha riferito che Camila Mendes (Riverdale) e Madelyn Cline (Outer Banks) guideranno il giovane cast del reboot in arrivo nelle sale la prossima estate. La fonte ha riferito che saranno a bordo del progetto anche la candidata al Tony Award “Sarah Pidgeon“, Tyriq Withers (Atlanta) e Jonah Hauer-King (La Sirenetta). Inoltre, Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr sarebbero da tempo in trattative per riprendere i loro ruoli nel nuovo film.

Il reboot di So Cosa Hai Fatto sarà diretto da Jennifer Kaytin Robinson su una sceneggiatura co-firmata con Sam Lansky, basata a sua volta da un trattato di Leah McKendrick. Lo specialista Neal Moritz (già produttore del film originale) sarà invece impegnato in cabina di produzione. Sony Pictures ha da tempo prenotato una data di lancio nelle sale per il 18 luglio 2025, ovvero tra meno di un anno da oggi.

Il film originale – scritto da Kevin Williamson – è approdato in sala nel 1997, seguito poi da un sequel l’anno successivo. L’accoglienza al Box Office è stata positiva: il film ha superato infatti i 72 milioni di dollari (con l’inflazione attuale circa 142 milioni). Il cast era composto da Hewitt, Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe. Nel 2021 Amazon ha prodotto una serie reboot, che però non ha riscosso lo stesso successo del film originale, ed è stata cancellata dopo una sola stagione.

