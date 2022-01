Amazon cancella la serie So Cosa Hai Fatto dopo una sola stagione

Niente seconda stagione per So Cosa Hai Fatto, serie tv tratta dal romanzo di Lois Duncan, tra l’altro giunto anche al cinema nel lontano 1997.

Dopo una serie di recensioni negative, seguite ascolti non eccelsi, il colosso Amazon ha scelto di non rinnovare lo show per una seconda stagione, pertanto l’ultimo episodio rimarrà quello del 12 novembre scorso, ricordiamo che il lancio di So Cosa Hai Fatto su Prime Video è partito lo scorso 15 ottobre.

La serie era stata scritta da Sara Goodman, con un cast formato da tante giovani leve, quali Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom, Bill Heck, Sonya Balmores e Spencer Sutherland. Tra i produttori di So Cosa Hai Fatto figuravano anche Neal H. Moritz ed Erik Feig, già nel team che ha realizzato il film.

La storia alla base della nuova serie riportava sugli schermi le disavventure tragiche di un gruppo di teenager che si ritrovano alle prese con un misterioso killer che li uccide uno dopo l’altro, a un anno di distanza dalla sera del loro diploma del liceo segnata da un tragico incidente.

Fonte: Deadline