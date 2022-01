Netflix è tornata a promuovere il lancio della terza stagione di The Umbrella Academy, la fortunata serie tratta dalla graphic novel firmata da Gerard Way e Gabriel Bá.

Nel particolare, il colosso dello streaming ha diffuso in rete i characters poster dedicati agli Sparrow, iconici personaggi della graphic novel, trasformati per l’occasione in villain per la terza stagione di The Umbrella Academy. Oltre ai poster, che trovate nella gallery in fondo alla pagina, Netflix ha anche rilasciato la descrizione dei singoli personaggi, qui di seguito:

Marcus/Sparrow n.1 (Justin Cornwell) che è descritto come “affascinante, dal fisico scolpito e imponente”, oltre a essere “onesto, virtuoso ed esigente”. Marcus tiene unita la sua famiglia con delle capacità speciali, agisce con grazia ma è letale, un calcolatore che prova comunque compassione, intelligente e forte. Il giovane è disciplinato, razionale e in controllo, trasmettendo così sicurezza e leadership senza nemmeno dover alzare la voce. Ben/Sparrow n.2 (Justin H. Min) non è il ragazzo dolce che gli spettatori in passato hanno conosciuto e amato, ma un esperto in tattica machiavellico, avvolto dal corpo di un bel ragazzo con un’interiorità in tumulto. Vizioso, pragmatico e iper-vigilante, Ben è determinato a ottenere il suo status di leader a tutti i costi. Fei/Sparrow n.3 (Britne Oldford), una donna che vede il mondo in un modo speciale e sembra una misantropa che preferirebbe rimanere sola piuttosto che trascorrere ogni secondo con gli altri. Fei, tuttavia, in fondo desidera solo avere un amico ed è, nella maggior parte dei casi, la persona più intelligente presente nella stanza ed è disposta a risolvere le cose. Alphonso/Sparrow n.4 (Jake Epstein), un uomo che ha trascorso molti anni combattendo il crimine e che è rimasto ferito dalle precedenti battaglie e possiede un senso dell’umorismo caustico e tagliente. Rodriguez/Sparrow n.5 (Genesis Rodriguez), descritta come romantica, una sognatrice e che sente di avere uno scopo più grande, essendo così desiderosa di vedere il mondo e sperimentare la vita oltre il modo in cui è cresciuta, rimanendo legata all’Academy solo perché si sente obbligata nei confronti degli altri membri e per paura di causare problemi in famiglia. Jaime/Sparrow n.6 (Cazzie David), descritta come una “solitaria che si nasconde sotto il cappuccio di una felpa”. La giovane non parla molto perché non ne ha bisogno: ha un ringhio che suscita timore ed è descritta come intelligente, acuta e che trascorre la maggior parte del suo tempo libro con Alphonso. Christopher/Sparrow N.7, descritto come un Cubo di Psicronio che induce terrore esistenziale, entità dotata di poteri telecinetici dalle origini sconosciute che può congelare un’intera stanza e suscitare una paura paralizzante. In famiglia ha un ruolo da oracolo, offre ottimi consigli e diventa il mediatore. Per gli Sparrow è una presenza degna di fiducia e leale, ma come tutti loro è una forza da riconoscere.

Ricordiamo che abbiamo inserito la nuova stagione di The Umbrella Academy nella nostra lista delle serie più attese del 2022 sulle varie piattaforme digitali, trovate la lista a questo indirizzo.

THE UMBRELLA ACADEMY

PRODUZIONE: Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner. CAST: Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe. Tra i nuovi volti Marin Ireland, Ritu Arya, Yusuf Gatewod, Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David. DISTRIBUZIONE: la terza stagione prossimamente su Netflix.

TRAMA SERIE: La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.