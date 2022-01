Box Office Usa – Spider-Man: No Way Home vince il primo weekend del 2022

La corsa di Spider-Man: No Way Home nel Box Office Usa non si ferma, ed ora è ufficialmente il vincitore del primo weekend nordamericano del 2022.

Nonostante la forte concorrenza, vedi Matrix Resurrections, Sing 2, The King’s Man e West Side Story, il cinecomic Sony/Marvel ha raccolto un altro importante successo nel botteghino nordamericano, e lo ha fatto in corrispondenza del primo weekend del 2022. L’incasso ottenuto da Spider-Man: No Way Home (qui la recensione) nel weekend è stato 52.7 milioni di dollari (-37.7%), totalizzando la bellezza di 609.89 milioni dal giorno del suo esordio. Statisticamente si tratta del primo film a superare i 600 milioni nel Box Office Usa da Avengers: Endgame del 2019 e il primo film non Disney a superare i 600 milioni da Jurassic World della Universal nel 2015.

L’incasso internazionale di Spider-Man: No Way Home è salito nel weekend a quota 759 milioni, ed ora il totale Worldwode è salito a quota 1.37 miliardi, direttamente al 12° posto dei più alti incassi della storia, il 1° distribuito da Sony Pictures. Nei prossimi weekend si aggiungeranno i mercati di Giappone (7 gennaio), Filippine (8 gennaio), Slovacchia (13 gennaio) e Norvegia (14 gennaio).

Sing 2 ha chiuso al secondo posto con 19.6 milioni di dollari, per un totale di 89.68 milioni. The King’s Man – Le origini, invece, ha raccolto 4.5 milioni di dollari, per un totale di 19.51 milioni. La top five ha visto American Underdog al quarto posto con 4.07 milioni di dollari, per un totale di 15 milioni netti, mentre Matrix Resurrections (qui la recensione) è risultato quinto con 3.82 milioni di dollari, ed un totale di 30.9 milioni.

Fonte: BoxOfficePro