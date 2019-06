Con Spider-Man: Far From Home in procinto di fare il proprio esordio al cinema, la produttrice Amy Pascal continua a rilasciare dichiarazioni sul franchise Sony legato ai protagonisti dello Spider-Verse.

In una nuova intervista riportata in rete da SuperHeroHype, la produttrice Amy Pascal ha confermato che la Sony ha un forte interesse sul personaggio di Black Cat. Nel particolare la Pascal ha ricordato la breve presenza del suo alter ego (Felicity Hardy) in The Amazing Spider-Man 2, per poi confermare che si lavora ancora attivamente sul cinecomic a lei dedicato in coppia con un altro personaggio noto nello Spider-Verse, Silver Sable.

L’ultima volta che si è parlato del cinecomic dedicato a Black Cat e Silver Sable era stato per annunciare la divisione in due differenti capitoli del progetto stesso. Che siano ancora una volta cambiati i piani? Le due antieroine saranno insieme nel prossimo film?

In casa Sony/Marvel sono attualmente in produzione film su Morbius Il Vampiro Vivente, Silk, Kraven il Cacciatore, oltre al sequel di Venom.