Il regista Casey La Scala è stato ingaggiato per dare vita ad Amityville 1974, l’horror che farà da prequel alla nota saga horror.

Il film adatterà il romanzo Orrore a Amityville di Jay Anson, portando sul grande schermo le macabre vicende che hanno poi portato alla nascita della saga horror portata al cinema la prima volta nel 1979.

Le riprese sono state confermate da Wonderfilm Media Corporation per il prossimo novembre. Al momento non sono stati annunciati membri per il cast.

Il romanzo Orrore a Amityville narra le vicende di forze soprannaturali palesate in una casa a Long Island, New York, dimora nota come Amityville. Il primo film del 1979 tratto dall’opera ha generato due altri remake/reboot (il primo nel 2005 e il secondo nel 2017).