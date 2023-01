Si chiede soccorso immediato nella prima intensa clip di The Plane

Lucky Red ha condiviso con la rete la prima intensa clip di The Plane, l’action movie con protagonista Gerard Butler.

Con il lancio della clip (la trovate in fondo alla pagina), Lucky Red ha anche riproposto alcune dichiarazioni dello stesso Butler riguardo la sua esperienza sul set del film, dichiarazioni che vi riportiamo qui di seguito:

“The Plane è stato un bel viaggio, una delle mie esperienze cinematografiche più soddisfacenti. Contiene tutto ciò che amo dei film e non vedo l’ora di condividerlo con il pubblico di tutto il mondo.”

Ed ancora sul suo personaggio:

“Torrance è un personaggio ricco di sfaccettature. Sebbene non abbia esperienza tattica nel combattere pericolosi ribelli, sente una profonda responsabilità nei confronti dei suoi passeggeri e dopo l’atterraggio di emergenza, farà di tutto per proteggerli e riportarli a casa. È un uomo in missione.“

IL FILM

Da buon amante dell’azione, il coriaceo Gerard Butler tornerà in sala dal 26 gennaio con un action movie dai forti contorni adrenalinici, dove il fattore eroismo è come sempre uno dei principali punti focali. In The Plane, infatti, Butler vestirà i panni di un pilota costretto ad allearsi con un condannato per omicidio (il Mike Colter di Luke Cage) per salvare i passeggeri del suo aereo tenuti in ostaggio da alcuni guerriglieri.

Nel cast diretto dal regista francese Jean-François Richet, Premio César per il dittico con protagonista Vincent Cassel, “Nemico pubblico N. 1 – L’istinto di morte” e “Nemico pubblico N. 1 – L’ora della fuga”, spazio anche per Daniella Pineda (Jurassic World – Il dominio), Yoson An (Mulan) e Tony Goldwyn (Divergent, Scandal).

SINOSSI UFFICIALE

Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?

LA PRIMA CLIP