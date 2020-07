Siberia: rilasciato il trailer italiano del film di Abel Ferrara, con Willem Dafoe

Siberia, l'ultimo film di Abel Ferrara e con Willem Dafoe protagonista, sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 20 Agosto 2020.

Qualche giorno fa è stata svelata la data di uscita italiana e anche il poster ufficiale del film (qui i dettagli) e adesso è stato rilasciato il trailer del film che trovate in fondo alla pagina.

Siberia è stato descritto come un film onirico e coraggioso che è anche un’indagine profonda e pericolosa nell’inconscio del suo protagonista.

Al centro della storia c'è Clint, un uomo tormentato che si è ritirato in una baracca isolata tra i ghiacci, nella speranza di ritrovare la serenità. Clint gestisce un piccolo locale, frequentato dai rari viaggiatori di passaggio e dai pochi abitanti della zona. Ma neanche in questo isolamento riesce a trovare pace. Una sera, con la sua slitta e i suoi cani, si mette in viaggio verso il mondo che un tempo conosceva, nel tentativo di affrontare se stesso. Un viaggio nei sogni, nella memoria e nell'immaginazione, alla ricerca della sua vera natura.

IL TRAILER