We Are Who We Are, il trailer della serie di Luca Guadagnino

Sky ha diffuso il trailer della serie di Luca Guadagnino intitolata We Are Who We Are, svelando che arriverà dal 9 ottobre in Italia.

Una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere un adolescente.

Nel cast Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Kid Cudi, Faith Alabi, Spence Moore II, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier e Sebastiano Pigazzi.

La serie Sky-HBO, composta da 8 episodi, è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside ed è scritta da Luca Guadagnino, Paolo Giordano e Francesca Manieri.

I produttori esecutivi sono Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Luca Guadagnino, Nick Hall, Sean Conway, Riccardo Neri e Francesco Melzi d’Eril. Fremantle è il distributore internazionale.

LA SINOSSI UFFICIALE

I due protagonisti sono Fraser un quattordicenne timido e introverso, che si trasferisce qui da New York con le sue madri; Sarah (Chloë Sevigny) e Maggie (Alice Braga), entrambe dell’esercito. E poi Caitlin, alias Jordan Kristine Seamón, apparentemente audace e sicura di sé, che vive in Italia con la sua famiglia da diversi anni e parla italiano.

Intorno a lei si muove tutto un gruppo di amici, tra cui Britney (Francesca Scorsese), una ragazza schietta, intelligente e disinibita; l’allegro e bonario Craig (Corey Knight), un soldato ventenne; Sam (Ben Taylor), il ragazzo possessivo di Caitlin e il fratello minore di Craig; Enrico (Sebastiano Pigazzi), 18 anni, veneto, che ha un debole per Britney; e Valentina (Beatrice Barichella), una ragazza italiana.

IL TRAILER