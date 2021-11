Showtime pubblica il trailer del film che chiuderà la serie Ray Donovan

L’emittente Showtime ha diffuso questa notte il trailer ufficiale del film tratto dalla serie cult Ray Donovan, la cui fine della serie regolare ha fatto infuriare e non poco fan e addetti ai lavori.

Il film, della durata di circa due ore, andrà a mostrare Mickey in fuga e Ray determinato a trovarlo e fermarlo prima che possa causare ulteriori danni, inoltre proverà a concentrarsi sulle conseguenze dello scontro tra Donovan e Sullivan e darà spazio agli inizi della storia di Ray e Mickey. Ricordiamo che la settima stagione di Ray Donovan si è conclusa nel gennaio del 2020.

David Hollander, showrunner della serie, ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con l’attore – e protagonista –Liev Schreiber. Nel cast del progetto ci sono anche Eddie Marsan, Dash Mihok, Pooch Hall, Kerris Dorsey, Katherine Moenning, Jon Voight e Kerry Condon.

La serie è stata creata da Ann Biderman ed è andata in onda per sette stagioni su Showtime dal 2013 al 2019. Ray Donovan è stata poi cancellata da Showtime nel mese di febbraio 2020 e successivamente è stata annunciata la produzione di un film che concluderà la storia del protagonista alle prese con crimini e attività illegali di vario tipo per risolvere i problemi dei propri clienti.

Il film arriverà sugli schermi americani venerdì 14 gennaio 2022.