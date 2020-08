Shawn Ashmore sarà Fiaccola nella seconda stagione di The Boys

Il cast della seconda stagione di The Boys ha accolto l’ingresso di Shawn Ashmore, il suo sarà il ruolo di Fiaccola/Lamplighter.

Noto per il ruolo del mutante Uomo di Ghiaccio nel franchise X-Men, l’attore Shawn Ashmore nei nuovi episodi dell’attesa serie The Boys avrà il ruolo di un supereroe capace di manipolare il fuoco.

Fiaccola/Lamplighter nei fumetti è un ex membro dei Sette, il cui addio al gruppo di supereroe viene salutato dall’ingresso della new entry Starlight. Secondo le parole dello showrunner Eric Kripke, il ritorno di Fiaccola nel gruppo dovrebbe portare a galla brutti ricordi per i The Boys.

THE BOYS