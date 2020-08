Adria Arjona nel cast di Cassian Andor, la nuova serie Star Wars

L’attrice Adria Arjona è entrata nel cast di Cassian Andor, una delle prossime serie tv ambientate nell’universo Star Wars.

Ammirata di recente nell’adrenalico Six Underground, la bellissima Adria Arjona è divenuta parte del cast della serie dedicata a Cassian Andor, personaggio ammirato in Rogue One: a Star Wars Story. Deadline, che ha confermato l’ingaggio, non è entrato nel dettaglio relativamente al suo ruolo nella serie.

Cassian Andor è soltanto una delle nuove serie Star Wars in programma per il prossimo futuro, a tal proposito ricordiamo che la serie su Obi Wan Kenobi è ancora in fase di sviluppo.

CASSIAN ANDOR