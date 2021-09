Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: ecco quando arriverà su Disney+

Sebbene il cammino al botteghino del cinecomic Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sia tutt’altro che concluso, i la Disney già annunciato la data del debutto in streaming.

Bob Chapek (CEO Disney) ha annunciato (via SuperHeroHype) che il cinecomic Marvel sarà distribuito su Disney+ a partire dal 12 novembre, in occasione del Disney+ Day, ovvero il giorno in cui si celebra il secondo anniversario del lancio della piattaforma digitale. L’annuncio di Chapek è arrivato in occasione dell’evento annuale noto come Goldman Sachs 30th Annual Communacopia Conference.

Ad oggi Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha conquistato il Box Office mondiale con un incasso da 306.67 milioni di dollari, con l’opportunità di far lievitare tale incasso nel corso delle prossime settimane. Potete leggere la nostra recensione del film a questo nostro indirizzo.

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI

PRODUZIONE: Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura. CAST: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 3 settembre 2021. Dal 1° settembre in quelle italiane. Su Disney+ dal 12 novembre 2021.

TRAMA: Shang-Chi deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.