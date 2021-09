La stagione finale di Gomorra sarà presentata durante il prossimo Festival di Cannes

La stagione finale di Gomorra – La Serie sarà presentata ufficialmente alla prossima edizione del Festival di Cannes, l’annuncio è arrivato nella notte.

La presentazione della serie è stata programmata per il 13 ottobre, per l’occasione Sky proietterà i primi due episodi, dando spazio anche a Christian, supernatural drama sempre prodotto da Sky. Qui di seguito il comunicato stampa ufficiale:

Gomorra – La Serie e Christian a Cannes

Martedì 12 ottobre Christian – di cui vengono rilasciate oggi le prime foto – debutterà coi suoi primi due episodi nella competizione ufficiale, assieme al meglio delle novità seriali da tutto il mondo. Il 13 ottobre, invece, l’anteprima dei primi due episodi dell’ultima, attesissima stagione di Gomorra, il cult prodotto con Cattleya in collaborazione con Beta Film, da un’idea di Roberto Saviano e tratto dal suo omonimo romanzo, sarà il prestigioso evento di chiusura del festival.

La sinossi di Christian:

Con Edoardo Pesce nel ruolo del titolo, quello dello scagnozzo di un boss della Roma di periferia a cui compaiono all’improvviso delle stimmate con le quali inizierà a fare miracoli, e Claudio Santamaria nei panni di un postulatore del Vaticano all’ossessiva ricerca di qualcuno che abbia reali poteri taumaturgici, Christian è una serie in sei episodi diretti da Stefano Lodovichi (Il cacciatore, In fondo al bosco) – anche produttore creativo – e Roberto Saku Cinardi e creato da Valerio Cilio, Roberto Saku Cinardi e Enrico Audenino, da un’idea di Roberto Saku Cinardi. Le sceneggiature sono di Valerio Cilio, Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea.

Gomorra: la trama

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

Nel cast troveremo nuovamente Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito in quelli di Azzurra Avitabile, moglie di Genny. Sul set il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato sul finale del film L’immortale – clamorosamente tornato in scena in Lettonia.

Gomorra é una produzione Cattleya in collaborazione con Beta Film per Sky Original.