Lucky Red continua a diffondere nuove featurette italiane tratte da Pupazzi alla Riscossa - Ugly Dolls, film d'animazione prossimo all'esordio in sala.

In questo nuovo aggiornamento il rapper Shade parla del suo coinvolgimento come doppiatore nel film d'animazione diretto da Kelly Asbury. Trovate la featurette in fondo al nostro articolo.

Pupazzi alla Riscossa - UglyDolls

La regia è stata affidata a Kelly Asbury, mentre il cast vocale della versione italiana conta i nomi di Federica Carta, Diletta Leotta, Shade, Achille Lauro, ed Elio.

Sinossi. Moxy e i suoi amici pupazzi sono pronti a vivere una grande avventura. In un mondo fantasioso e ricco di colori uno strampalato gruppo di pupazzi, morbidi, soffici e felpati, dovrà affrontare con coraggio e determinazione la prova più importante della loro vita: trovare un bambino a cui dare il proprio amore. Per farlo dovranno sfidare il leader incontrastato dell’Accademia della Perfezione, il pupazzo Lou. Riusciranno i nostri eroici pupazzi nella loro impresa?

Pupazzi alla Riscossa - Ugly Dolls arriverà nelle sale a partire dal 14 novembre 2019.