La settima stagione della serie tv Riverdale sarà l’ultima

The Cw ha deciso di chiudere la celebre serie tv Riverdale dopo la settima stagione, si tratta dell’ennesima cancellazione da parte del network.

Il passaggio nelle mani del gruppo Nexstar sta comportando per il network The Cw l’avvio di una vera e propria rivoluzione, o per meglio dire ridimensionamento. Dopo la cancellazione di serie quali Batwoman, Legends of Tomorrow, ma anche Charmed ed altri celebri show, infatti, è ora giunto il momento di dire addio anche a Riverdale. A confermare la cancellazione dello show di Roberto Aguirre-Sacasa è stato poco fa un aggiornamento proveniente da Variety.

La serie tv, rinnovata per una settima stagione lo scorso marzo, vedrà la sua fine naturale dopo la midseason che andrà in onda nel corso del 2023. A parlare della cancellazione è stato Mark Pedowitz di The CW, il quale ha voluto rassicurare i fan che la serie avrà una conclusione memorabile, ed il rispetto per il lavoro di Aguirre-Sacasa sarà totale.

RIVERDALE

PRODUZIONE: Basata sui personaggi della Archie Comics, la serie tv è prodotta da Warner Bros. Television e CBS Television Studios, in associazione con la Berlanti Productions. Produttori esecutivi saranno ancora Roberto Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Jon Goldwater. CAST: KJ Apa (Archie Andrews), Lili Reinhart (Betty Cooper), Camila Mendes (Veronica Lodge), Ashleigh Murray (Josie McCoy), Cole Sprouse (Jughead Jones), Madelaine Petsch (Cheryl Blossom), Mark Consuelos, Casey Cott, Skeet Ulrich, Mädchen Amick e Vanessa Morgan. DISTRIBUZIONE: La settima stagione sarà l’ultima.

TRAMA SERIE: Riverdale è una serie televisiva statunitense basata sui personaggi di Archie Comics con protagonista k.J. Apa.