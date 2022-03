The Flash, Riverdale e Superman & Lois rinnovati per una nuova stagione da The CW

L’emittente The CW ha annunciato nelle ultime ore il rinnovo per una nuova stagione di serie seguitissime quali The Flash, Riverdale e Superman & Lois.

Nonostante fosse stata anticipata lo scorso gennaio la situazione relativa al ritorno di alcune di queste serie, The CW ha deciso di dissipare qualsiasi dubbio sul suo futuro, viste le notizie riguardanti la sua vendita, dando l’ufficialità soltanto oggi. Ed è così che The Flash tornerà con una nona stagione divenendo di fatto la serie dell’ArrowVerse più longeva in assoluto. Rinnovi anche per Superman & Lois, Riverdale, All American, Kung Fu e Nancy Drew.

Nessuna conferma al momento sui rinnovi, invece, di 4400, Naomi, All American: Homecoming, Legends of Tomorrow, Dynasty, Charmed, Legacies e Batwoman. Così come per Stargirl, In the Dark e Roswell: New Mexico.

