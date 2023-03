Nei giorni scorsi una news proveniente da Deadline ha riferito che Disney aveva scelto di cancellare la serie Willow, beh a quanto pare trattasi di rumour infondato.

A smentire la notizia della cancellazione è stato in queste ore lo showrunner della serie “Jonathan Kasdan” attraverso una lettera diffusa via social. Secondo l’autore, infatti, il “Volume 2” della storia è stato già pianificato, ma con tempi leggermente più lunghi rispetto alle previsioni iniziali. Ecco un passaggio della lettera di Kasdan:

“La scorsa settimana è stata presa la decisione di liberare i protagonisti in modo che non rinuncino a possibili opportunità lavorative che potrebbero emergere nel prossimo anno. Con tutte le serie e i film in produzione intorno al mondo, sembra ingiusto limitare la disponibilità di un attore senza avere un senso chiaro di quando avrai di nuovo bisogno di loro.“

Ed ancora:

“Con il sostegno entusiastico e incrollabile della Lucasfilm, e della Disney, abbiamo sviluppato e scritto quello che speriamo sarà un Volume II in grado di divertire, più ricco, dark e migliore, che costruisce il racconto dei personaggi e della storia basandosi sui nostri primi otto capitoli (Wyrm sopravvive!).“

Non resta quindi che attendere nuovi dettagli in merito ai tempi di attesa per il Volume 2.

WILLOW

Lo showrunner della serie è stato Jonathan Kasdan, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio. Wendy Mericle, Ron Howard, Bob Dolman (autore del film), Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan sono stati invece parte del team produttivo. L’episodio pilota è stato diretto da Jonathan Entwistle. NEL CAST Warwick Davis, Erin Kellyman, Ruby Cruz, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amer Chadha-Patel, Toni Revolori, Talisa Garcia, Rosabell Laurenti Sellers, Christian Slater.

TRAMA: La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.