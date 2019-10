L'emittente Epix ha rinnovato Pennyworth per una seconda stagione, la conferma è arrivata attraverso un comunicato.

La prima stagione è andata in onda su Epix lo scorso luglio con discreti ascolti. Ecco le parole del CEO di Epix, Michael Wright riguardo la decisione di rinnovare lo show:

Pennyworth è stato un grande successo per noi, ed è stato ben accolto sia dal pubblico che dai fan. È stata la serie originale che ha realizzato i migliori risultati di sempre su Epix, e ha più che doppiato il numero di spettatori degli show precedenti. Bruno Heller, Danny Cannon e WBTV hanno realizzato una serie brillante e assolutamente da non perdere. Non vediamo l’ora di lavorare con questo cast fenomenale e il team creativo per un’altra stagione entusiasmante.