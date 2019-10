La serie tv Creepshow ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, la conferma nel primo pomeriggio odierno.

L'emittente Shudder ha diffuso i primi episodi lo scorso 26 settembre, ed ora punta a produrre i nuovi episodi nel corso del prossimo anno.

Creepshow (Prima Stagione)

Come per accaduto per il film del 1982, la serie si basa su diversi racconti del terrore prontamenti introdotti da una presenza alquanto terrificante. Il cast dello show è composto da Tricia Helfer, David Arquette, Giancarlo Esposito, Tobin Bell, DJ Qualls, Dana Gould, Jeffrey Combs, Bruce Davison, Big Boi, Kid Cudi e Adrienne Barbeau, già apparsa nel film.

La stagione propone By the Silver Water of Lake Champlin scritto da Hill; The Companion firmato da Kasey Keith e Joe R. Lansdale; The Finger adattato da David J. Schow; Lidia Layne's Better Half firmato da Harrison e Nicotero; Night of the Paw che è portato in tv da John Esposito; Bad Wolf Down di Rob Schrab; All Hallows Eve scritto da Bruce Jones; The Man in the Suitcase realizzato da Christopher Buehlman; Times is Tough in Musky Holler di John Skipp e Dori Miller; e Skincrawlers di Paul Dini e Stephem Langford.

