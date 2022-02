La serie Halo arriverà in Italia attraverso Sky e Now, ecco l’annuncio

Dopo tanta attesa arriva la conferma ufficiale: la serie Halo arriverà in Italia in contemporenea con gli Usa attraverso Sky e Now.

Ebbene si, sarà il colosso digitale Sky ad offrire ai propri utenti (anche attraverso la piattaforma Now) gli episodi di Halo, l’attesissima serie tratta dall’omonima saga videoludica. Il lancio degli episodi è previsto in contemporanea con gli Usa in streaming su Now e on demand su Sky in versione originale sottotitolata. Dal 28 marzo, poi, la piattaforma proporrà la serie anche nella sua versione doppiata sul canale Sky Atlantic.

Ricordiamo che negli Usa sarà Paramount+ a distribuire Halo, il nuovo servizio digitale di casa Paramount sarà tra l’altro inserito nel pacchetto Sky nel corso del 2022. Avete già ammirato i primi characters poster della serie? Fatelo visitando questo nostro indirizzo.

HALO

PRODUZIONE: In via di sviluppo dal lontano 2014, la serie tv Halo sarà co-prodotta da Showtime, con Microsoft/343Industries e la Amblin Television di Steven Spielberg. In cabina di sceneggiatura, e nel ruolo di showrunner, ci sarà Kyle Killen e Steven Kane. La regia è stata affidata a Otto Bathurst. CAST: Pablo Schreiber è Master Chief. Natascha McElhone sarà la dottoressa Catherine, brillante creatrice dei supersoldati, e di Cortana, la più avanzata IA della storia (la voce sarà di Jen Taylor). Bokeem Woodbine sarà Soren-066, un soldato che entrerà in conflitto con il suo vecchio amico Master Chief. Shabana Azmi interpreterà l’ammiraglio Margaret Parangosky. Bentley Kalu sarà Spartan Vannack-134, un supersoldato potenziato che assiste Master Chief. Natasha Culza sarà Spartan Riz-028, descritta come “una macchina da guerra”. Kate Kennedy sarà infine Spartan Kai-125, un altro supersoldato. Yerin Ha, interpreterà un nuovo personaggio di nome Quan Ah. DISTRIBUZIONE: Dal 24 marzo 2022 su Paramount+. In Italia sarà Sky a trasmetterla in contemporanea con sottotitoli, e dal 28 marzo nella versione doppiata. La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione.

TRAMA: La serie sarà incentrata sulla celebre saga videoludica Halo. Essa sarà incentrata su un epico conflitto, ambientato nel 26simo secolo, tra l’umanità e una razza aliena nota come Covenant.