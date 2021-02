La seconda stagione di Pennyworth in Italia grazie a StarzPlay

La seconda stagione di Pennyworth, la serie tv DC dedicata al celebre maggiordomo di casa Wayne arriverà nel nostro paese attraverso StarzPlay.

Il lancio ufficiale dei nuovi episodi su StarzPlay, il servizio digitale di proprietà di Starz è atteso per il prossimo 28 febbraio, con il rilascio di un episodio ogni domenica per dieci settimane. Qui di seguito il breve comunicato:

“Dal 28 febbraio arriva su Starzplay la seconda stagione di PENNYWORTH, la serie tratta dai fumetti della DC Comics che esplora gli anni della giovinezza di Alfred Pennyworth (Jack Bannon – The Imitation Game), un ventenne ex soldato della SAS britannica che avvia una impresa di vigilanza nella Londra degli anni ’60 e si ritrova a lavorare con il giovane miliardario Thomas Wayne (Ben Aldridge – Our Girl, Reign, Fleabag), futuro padre di Bruce Wayne.”

PENNYWORTH

PRODUZIONE: Bruno Heller è lo showrunner, mentre Danny Cannon è impegnato come produttore e regista. CAST: Jack Bannon, Ben Aldridge, Emma Paetz, Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Polly Walker, Jason Flemyng, Paloma Faith, James Purefoy, Edward Hogg, Jessye Romeo, Ramon Tikaram e Harriet Slater.

TRAMA: Un anno dopo gli eventi narrati nella prima stagione (già disponibile su Starzplay), l’Inghilterra si trova coinvolta in una devastante guerra civile, con la potente e neofascista Raven Union, guidata da Lord Harwood, che minaccia di controllare l’intero paese. Il nord di Londra rimane una delle poche zone di resistenza rimaste. È qui, nella zona neutrale del West End, che ritroviamo Alfred Pennyworth. Dopo anni passati nell’esercito britannico e grazie all’addestramento nella SAS, Alfred ha imparato a essere un cinico ottimista, aspettandosi il peggio ma sapendo di poterlo affrontare. Ora che gestisce il Delaney, un locale per il mercato nero a Soho che accoglie tutti, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, Alfred, insieme ai suoi compagni della SAS “Bazza” e “Daveboy”, è alla ricerca di una via fuga, prima che Londra e il Paese intero vengano rasi al suolo.

La seconda stagione è arrivata su Epix lo scorso 13 dicembre 2020. In Italia grazie a StarzPlay dal 28 febbraio 2021.