Al cinema con i maestri: le scuole incontrano i registi italiani

Al cinema con i maestri è un progetto ideato e prodotto da Anteo e Lumière & Co. per le scuole con l’obiettivo di instaurare un circuito virtuoso rispetto all’educazione all’immagine, rendendo piacevole e consapevole la fruizione di film di qualità da parte del pubblico giovane.

Al cinema con i maestri si rivolge a studenti di Istituti scolastici secondari di I e II grado di tutto il territorio nazionale e prevede la proiezione di una selezione dei film italiani più significativi dell’ultima stagione introdotti dai registi che, in quell’occasione, raccontano al giovane pubblico la propria opera, nel formato di una Lezione di Cinema, guidati dal critico cinematografico e rettore dell’Università IULM di Milano Gianni Canova.

Si tratta di un incontro diretto, su varie tematiche e materie d’insegnamento, con personaggi di chiara fama.

Nell’edizione dell’anno scorso, Anteo Palazzo del Cinema ha ospitato tre incontri con i registi e con proiezione, trasmessi in diretta in cinema di tutta Italia attraverso parabola satellitare: Marco Bellocchio, con Il traditore; Claudio Giovannesi con La paranza dei bambini e Gabriele Salvatores con Tutto il mio folle amore. Questi i numeri: 3 registi ospiti, 3 proiezioni, 28 sale aderenti, oltre 13800 studenti da tutta Italia, più di 1300 interazioni sulla pagina Instagram dedicata.

Al cinema con i maestri quest’anno si declina sulla formula della scorsa edizione, adattata ai tempi e alle circostanze che stiamo vivendo: rivolto sempre agli studenti, il dialogo tra il regista e il critico cinematografico Gianni Canova sarà realizzato con collegamento a distanza e fruibile per le classi da #iorestoinSALA, circuito virtuale di sale di qualità su tutto il territorio nazionale.

Il progetto nella sua interezza prevede 3 appuntamenti: il primo vede come protagonista il regista Giorgio Diritti con il suo Volevo Nascondermi ed è programmato per la mattinata di martedì 2 marzo. I successivi incontri coinvolgono Lorenzo Mattotti con il suo La famosa invasione degli orsi in Sicilia (venerdì 26 marzo) e Susanna Nicchiarelli con il suo Miss Marx (mercoledì 14 aprile).

Nonostante la chiusura delle sale cinematografiche a causa dell’emergenza sanitaria, Anteo e Lumière & Co. hanno deciso di rinnovare l’appuntamento con Al cinema con i maestri utilizzando i media digitali contemporanei: il progetto, che vede la collaborazione dei registi, dei distributori e degli esercenti, ha l’importante compito di condividere il valore dell’educazione all’immagine con la finalità di creare nuovi e giovani pubblici, gli spettatori del futuro.

Al cinema con i maestri, aggiudicatario del bando Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da Miur e Mibac, vedrà coinvolte oltre 30 sale cinematografiche dislocate da nord a sud con la partecipazione attesa di oltre 3000 studenti.