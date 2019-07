Con grandissimo stupore da parte dei presenti in Sala H, la Paramount Pictures ha presentato al San Diego Comic-Con il primo trailer di Top Gun: Maverick.

Al termine del panel dedicato a Terminator: Destino Oscuro, la Paramount ha fatto salire sul palco niente di meno che Tom Cruise, il quale non ha perso tempo con incovenevoli presentando il trailer di Top Gun: Maverick.

Il trailer è stato poi rilasciato in rete in versione originale, e successivamente da 20th Century Fox Italia in versione italiana.

Top Gun: Maverick è diretto da Joseph Kosinski. In cabina di produzione David Ellison (CEO della Skydance) e Jerry Bruckheimer. La sceneggiatura è stata firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Nel cast Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller, Glen Powell, Ed Harris, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Manny Jacinto.

Top Gun: Maverick arriverà nelle sale Usa il 26 giugno 2020.