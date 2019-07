Questa sera è andata in scena - dal San Diego Comic-Con - il panel destinato a Terminator: Destino Oscuro, nuovo capitolo del celebre franchise sci-fi.

Ospiti della presentazione Arnold Schwarzenegger, Tim Miller, Linda Hamilton, Natalia Reyes e Gabriel Luna. Durante l'incontro è stato mostrato un nuovo trailer, ma si è anche parlato della sorprendente presenza nel film di Edward Furlong, ovviamente nei panni celebri di John Connor.

Come noto, un giovanissimo Edward Furlong ha interpretato John Connor in Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, successivamente il ruolo è andato a Nick Stahl in Terminator 3, a Christian Bale in Terminator Salvation ed a Jason Clarke in Terminator Genisys.

Tim Miller ha chiuso l'incontro confermando inoltre la natura R Rated di Terminator: Destino Oscuro.

Terminator: Destino Oscuro sarà diretto da Tim Miller. La sceneggiatura è stata affidata a David S. Goyer, Charles Eglee e Josh Friedman. La produzione sarà a cura di James Cameron. Le musiche saranno composte da Junkie XL.

Nel cast Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Diego Boneta, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes, Edward Furlong.

Terminator: Destino Oscuro sarà, come oramai noto da tempo, il diretto seguito di Terminator 2 – il Giorno del Giudizio, film del 1991 diretto da James Cameron. Dagli ultimi aggiornamenti il film aprirà una nuova trilogia.

Il film arriverà nelle sale il 22 novembre 2019.