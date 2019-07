Un altro storico show televisivo si avvia alla sua naturale conclusione, e la conferma della chiusura arriva direttamente dal San Diego Comic-Con.

Agents of SHIELD si chiuderà con la settima stagione, ovvero la prossima in arrivo, a confermarlo direttamente Jeph Loeb (CEO Marvel Television) a margine di una lunga intervista rilasciata durante la sua presenza al Comic-Con quest'oggi.

Qui di seguito una dichiarazione estrapolata dalla lunga intervista realizzata da Deadline. Alla domanda se si tratterà della reale conclusione di Agents of SHIELD, ecco cosa ha risposto Loeb:

Credo che ogni grande storia Marvel termini solo per poter proseguire in altri modi, ma la risposta breve è sì, si concluderà in un modo incredibilmente emozionante e nel modo migliore. È divertente, è straziante…

Jeph Loeb