Jack O’Connell contro gli zombie in 28 Anni Dopo

Il cast d’eccezione di 28 Anni Dopo (28 Years Later) continua ad accogliere nomi di grande richiamo, l’ultimo dei quali è Jack O’Connell.

Questa sera Deadline ha riferito che l’attore da poco ammirato in Back to Black si è aggiunto al cast in costruzione di 28 Anni Dopo in un ruolo al momento non chiaro. O’Connell si va ad aggiungere ad una serie di attori di grande spesso quali Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes. Il tutto senza considerare il quasi certo ritorno di Cillian Murphy, fresco di vittoria dell’Oscar come Miglior Attore.

Danny Boyle, come noto, sarà il regista del primo film, mentre Alex Garland (in sala con Civil War) si occuperà della sceneggiatura dell’intera trilogia. Nia DaCosta, notizia già anticipato nel recente passato, è stata scelta come regista del secondo capitolo della trilogia. Boyle, Garland, Andrew Macdonald e Peter Rice produrranno insieme a Bernie Bellew. Come produttore esecutivo, inoltre, spicca il nome di Cillian Murphy, protagonista del primo iconico film (28 Giorni Dopo).

Il primo film “28 Giorni Dopo” uscì nelle sale nel 2002, seguito poi da un sequel “28 Settimane Dopo” nel 2007. Entrambi i film hanno ottenuto un enorme successo tra cinema e home video tanto da divenire nel corso del tempo una sorta di cult per gli amanti del genere zombie movie. Per anni si è parlato di un terzo capitolo intitolato “28 Mesi Dopo” senza però mai l’ombra di una conferma. All’inizio del 2024 è arrivata la conferma che 28 Anni Dopo era stato scelto come titolo per la nuova trilogia.

Correlati