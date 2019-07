Luciano De Crescenzo è morto quest'oggi all'età di 91 anni, il celebre artista napoletano è stato stroncato da una polmonite.

Nato a Napoli nel 1928, e cresciuto nello stesso palazzo di Carlo Pedersoli (in arte Bud Spencer), Luciano De Crescenzo è stato un artista tutto tondo, riuscendo a lasciare il segno come filosofo, scrittore, sceneggiatore e regista.

In ambito lettertario De Crescenzo va ricordato per aver firmato il capolavoro Così parlò Bellavista (nel 1977), opera poi da lui adattata al grande schermo nel 1984. Altre opere cinematografiche da lui scritte e dirette sono Il Mistero di Bellavista (1985), 32 Dicembre (1988) e Croce e Delizia (1995). Come attore ha partecipato a film quali Il Pap’occhio di Renzo Arbore (1980) e Sabato, Domenica e Lunedì di Lina Wertmüller (1990).

Nel 1985 De Crescenzo vinse anche un David di Donatello come Miglior Regista Esordiente.