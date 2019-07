Direttamente dal San Diego Comic Con ecco il magico trailer esteso di Quelle Oscure Materie, la serie tv targata HBO tratta dalla trilogia fantasy di Philip Pullman.

La serie, già rinnovata per una seconda stagione, sarà incentrata sulla protagonista Lyra (Dafne Keen) e sullo zio esploratore Lord Asriel (James McAvoy).

La serie, composta da otto episodi, sarà diretta dal regista premio Oscar Tom Hooper. Tra i registi anche Dawn Shadforth, Otto Bathhurst, Euros Lyn e Jamie Childs. Nel cast, con Dafne Keen, anche James McAvoy, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda e Clarke Peters.

Sinossi. Dafne Keen ha il ruolo centrale di Lyra, la giovane protagonista della storia che vive al Jordan College, a Oxford. Sistemata lì su richiesta di suo zio, Lord Asriel (James McAvoy) vive una vita protetta tra gli studiosi e il personale del college sotto la vigile protezione del Maestro (Clarke Peters) e del bibliotecario Charles (Ian Gelder). Quando la affascinante e meschina signora Coulter (Ruth Wilson) entra nella vita di Lyra, quest’ultima intraprende un pericoloso viaggio di scoperta che la porta da Oxford a Londra. Qui incontra padre MacPhail (Will Keen), Lord Boreal (Ariyon Bakare) e la giornalista Adele Starminster (Georgina Campbell) nel corso di una festa in cui per la prima volta viene a sapere della sinistra General Oblation Board.

La serie approderà in tv quest'autunno.