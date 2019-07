La direzione della Biennale di Venezia ha annunciato, attraverso le parole del presidente Paolo Baratta e del direttore Alberto Barbera, che La vérité di Hirozaku Kore-eda sarà il film di apertura della 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Per Kore-eda, già vincitore della Palma d'oro a Cannes con Un affare di famiglia, si tratta del primo lavoro realizzato fuori dal proprio paese - più precisamente a Parigi - avendo come interpreti principali Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke.

Ecco le parole entusiastiche del regista:

Apprendo con gioia immensa che il mio nuovo film La vérité è stato selezionato in apertura del concorso della Mostra di Venezia. Sono estremamente onorato. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutto lo staff della Mostra. Le riprese si sono svolte lo scorso autunno a Parigi in dieci settimane. Come già è stato ufficialmente annunciato, il cast è prestigioso, e il film racconta una piccola storia di famiglia che si sviluppa principalmente in una casa. È all'interno di questo piccolo universo che ho provato a far vivere i miei personaggi con le loro menzogne, orgogli, rimpianti, tristezze, gioie e riconciliazioni. Spero sinceramente che il film vi piaccia.