Un incidente mortale ha caratterizzato una delle ultime sessioni di riprese relative alla seconda stagione di Titans.

Secondo la ricostruzione portata in rete da TMZ, un coordinatore degli effetti visivi - Warren Appleby - stava provando uno stunt molto pericoloso atto a far ribaltare un'auto. Nel riprodurre l'incidente un pezzo metallico si è staccato dall'auto colpendo Appleby in pieno volto. I soccorsi non sono serviti, l'uomo è morto poco dopo durante il trasporto in ospedale.

Al momento le riprese sono state sospese per due giorni, con il Ministero che ha aperto un fascicolo sull'incidente.

Titans è stata sviluppata da Greg Berlanti, Geoff Johns e Akiva Goldsman. Nel cast Tegan Croft, Anna Diop, Brenton Thwaites, Alan Ritchon, Minka Kelly, Ryan Potter, Bruno Bichir, Joshua Orpin, Esai Morales, Chella Man, Iain Glen.

Sinossi. Titans esplora uno dei team più popolari di sempre nel mondo dei fumetti. La serie segue un gruppo di futuri supereroi che vengono reclutati da ogni angolo dell’Universo della DC. Nella serie action Dick Grayson emerge dall’ombra per diventare il leader di un gruppo senza paura di nuovi eroi che comprende Starfire, Raven e altri.

Titans 2 arriverà in Usa su DC Universe dal prossimo autunno. In Italia su Netflix.