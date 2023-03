Scream VI: arriva la Scream Experience all’UCI Bicocca

In contemporanea con la presenza in sala di Scream VI, il circuito cinematografico UCI Cinemas ha preparato una gustosa sorpresa per i fan del villain Ghostface.

Dal 16 al 31 marzo presso il multisala UCI Bicocca sarà possibile vivere la Scream Experience, ed apprezzare una imponente statua dedicata al celeberrimo Ghostface. Ricordiamo che Scream VI è già approdato nelle sale di tutto il mondo lo scorso weekend, centrando il terzo posto al botteghino nazionale ed un primo posto da oltre 44 milioni nel Box Office USA.

Vi rimandiamo al comunicato stampa UCI Cinemas da poco diffuso in rete.

Dal 16 al 31 marzo

Vivi la Scream experience a UCI Bicocca

I fan del brivido potranno ammirare a UCI Bicocca l’imponente statua realizzata per il lancio di Scream VI

Milano, 16 marzo 2023 – Dal 16 al 31 marzo in esclusiva a UCI Bicocca i fan della fortunata saga creata da Wes Craven potranno ammirare la statua da brivido dedicata a Scream VI, il sesto film che racconta i terribili omicidi del serial killer Ghostface, distribuito da Eagle Pictures e Paramount Pictures. L’installazione mostra una Statua della Libertà corrotta, che invece della fiaccola alza un coltello e indossa la maschera di Ghostface, per portare un po’ della New York e dell’atmosfera horror del film nel foyer della multisala milanese del Circuito. Un’occasione per condividere momenti da urlo usando gli hashtag #SoloDaUCI! e #ScreamVI, accanto alla statua alta ben 4,2 metri che sarà disponibile per tutti gli spettatori di UCI Bicocca.

SCREAM VI

Il film è stato diretto da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con James Vanderbilt e Guy Busick che co-scrivono la sceneggiatura. Vanderbilt, Paul Neinstein e William Sherak di Project X Entertainment sono i produttori. Il creatore della saga Kevin Williamson e il terzo membro di Radio Silence “Chad Villella” sono i produttori esecutivi insieme a Gary Barber di Spyglass e Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena. In Italia Eagle Pictures lo distribuirà a partire dal 9 marzo 2023.

NEL CAST Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Dermot Mulroney, Courteney Cox, Hayden Panettiere, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Josh Segarra, Henry Czerny, Samara Weaving, Tony Revolori.