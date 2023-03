Deadpool 3: Hugh Jackman in palestra per dare muscoli a Wolverine

Le riprese di Deadpool 3 non sono ancora partite, ma c’è chi in palestra suda le proverbiali sette camice per tornare a dare muscoli a Wolverine.

Attraverso un video sul suo account Instagram (in fondo alla pagina), infatti, Hugh Jackman ha voluto ieri aggiornare i fan Marvel sui pesanti allenamenti a cui si sta sottoponendo per tornare ad interpretare Wolverine in Deadpool 3. Volendo essere precisi, l’account dell’attore australiano nell’ultimo periodo è pieno zeppo di foto e video riguardanti la preparazione in vista delle riprese, vi basterà visitarlo a questo indirizzo per ammirare Wolverine che ritorna. Vedere per Credere!

DEADPOOL 3

Il film sarà diretto da Shawn Levy, con una sceneggiatura firmata da Ryan Reynolds, Rhett Reese e Paul Wernick. Per la prima volta in cabina di produzione ci saranno i Marvel Studios di Kevin Feige. NEL CAST Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin. Il film sarà nelle sale dal 8 novembre 2024.

La saga X-Men dedicata al celebre Deadpool si è dimostrata un vero successo di pubblico e critica. Il primo capitolo diretto da Tim Miller ha incassato 782 milioni di dollari, mentre il secondo, diretto per l’occasione da David Leitch, ne ha raccolti 785 milioni. Entrambi i film sono stati rilasciati nelle sale con il rating R Rated (vietati ai minori di 18 anni).

