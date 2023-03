L’horror Scream VI ha letteralmente dominato il Box Office USA nel suo weekend d’esordio, Creed III ha tenuto discretamente sfiorando i 30 milioni.

Non poteva andare meglio di così. La sesta avventura cinematografica legata al celebre villain Ghostface ha spinto in massa gli amanti del cinema horror in sala nel weekend che possiamo considerare pre-Oscars. L’incasso nella tre giorni di cinema negli USA ha portato nelle casse della Paramount Pictures la bellezza di 44.5 milioni di dollari, superando di molto le stime pre-rilascio.

Statistiche alla mano, lo scorso anno Scream (il quinto capitolo della saga) aveva raccolto un discreto 30 milioni in un periodo difficile per la cinematografia vista la coda dell’emergenza Covid-19, mentre il record pre-Scream VI, invece apparteneva al terzo capitolo (Scream 3), il cui incasso nel 2000 fu 34.7 milioni. Come anticipato: non poteva andare meglio di così.

Dopo aver stupito tutti con un esordio straordinario all’esordio la scorsa settimana, Creed III ha dimostrato di poter tenere bene il passare dei giorni (-53%), anche se non come i precedenti capitoli della saga. L’incasso ottenuto in questo secondo weekend è stato 27.17 milioni di dollari, per un totale di 101.35 milioni.

La terza posizione è andata nel weekend a 65: Fuga dalla Terra, il cui esordio è valso 12.3 milioni di dollari, un risultato di poco più alto delle previsioni pre-release che offrivano una stimavano intorno ai 10 milioni. Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha chiuso al quarto posto con 7 milioni di dollari, ed un totale ora al limite dei 200 milioni (197.9 milioni di dollari). Cocainorso al quinto posto ha raccolto, invece, 6.2 milioni di dollari, ed ora viaggia con un totale di 51.6 milioni.

Fonte: BoxOfficePro