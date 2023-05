I Marvel Studios hanno scelto di rimandere l’inizio delle riprese del film Thunderbolts, ed il motivo è legato allo siopero degli sceneggiatori che da mesi imperversa a Hollywood.

Previste tra poco meno di tre settimane, le riprese del film ispirato al fumetto Thunderbolts sono state rinviate a data da stabilire, o quanto meno fino al termine del suddetto sciopero. Al momento non ci sono stati altri riferimenti alla sospensione, certo è che si tratta del terzo progetto Marvel ad aver subito le conseguenze dello sciopero degli sceneggiatori, a tal proposito va ricordato che in precedenza sono stati rinviati anche i lavori sul set del film Blade e della serie Wonder Man.

FONTE: DEADLINE

THUNDERBOLTS

Thunderbolts sarà diretto da Jake Schreier; la prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Eric Pearson, con Lee Sung Jin chiamato alla riscrittura. Nel cast sono attualmente presenti Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine), Sebastian Stan come Winter Soldier, Ayo Edebiri e Steven Yeun. Il film sarà distribuito nelle sale a partire dal 26 luglio 2024.

Il fumetto originale riunisce alcuni dei più grandi villain Marvel Comics in un’unica squadra nota come Thunderbolts. Tra i personaggi presenti in questa famigerata squadra in cerca di redenzione, il Barone Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominio, US Agent, il Soldato d’Inverno.