20th Century Studios ha diffuso oggi un nuovo inquietante spot da The Boogeyman, il film di Rob Savage ispirato ad un racconto di Stephen King.

Il breve spot è stato diffuso sui social in occasione del lancio della campagna di prevendita ticket per gli USA, e conta una presentatrice d’eccezione, la protagonista del film “Sophie Thatcher“. In Italia The Boogeyman verrà distribuito il prossimo 1° giugno, un giorno prima la release USA. Ecco il terrificante spot:

THE BOOGEYMAN

Diretto da Rob Savage, l’horror porta sul grande schermo una delle creature più terrificanti partorite dalla mente del maestro del brivido Stephen King. Ecco cosa recita la sinossi ufficiale: La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta a sua volta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Nel cast di The Boogeyman spazio per Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Birds of Prey) David Dastmalchian (Dune, The Suicide Squad), Marin Ireland (Y: The Last Man, The Umbrella Academy), Vivien Lyra Blair (Bird Box, Mr. Corman) e Madison Hu (Voyagers). Scott Beck & Bryan Woods (A Quiet Place) e Akela Cooper (Malignant) hanno scritto le bozze originali della sceneggiatura, con Mark Heyman (Black Swan) coinvolto nel progetto. I produttori sono Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen della 21 Laps.

Il film sarà distribuito nelle sale americane a partire dal 2 giugno 2023. In Italia dal 1° giugno.