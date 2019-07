Brutte notizie per i fan della celebre serie antologica American Horror Story desiderosi di avere aggiornamenti dalla prossima stagione.

Dopo la non riconferma di Evan Peters, il cast di American Horror Story: 1984 dovrà fare i conti con un’altra assenza di peso. Variety ha confermato stasera che Sarah Paulson (protagonista in tutte le 8 stagioni precedenti) non farà parte dei protagonisti di 1984. La fonte specifica, però, che la Paulson potrebbe comunque accettare di girare un piccolo cammeo.

Anche se mancano ancora tanti dettagli relativi alla nona stagione, non c’è dubbio che la piccola rivoluzione portata avanti da Ryan Murphy sembra iniziare a prendere forma, a cominciare dal casting. Nel cast sembra al momento nota solo la riconferma di Emma Roberts.

American Horror Story: 1984 sarà sviluppata da Ryan Murphy. Nel cast Gus Kenworthy, Emma Roberts.

Lo show andrà in onda su FX dal 18 settembre 2019.