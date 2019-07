Due nuovi attori si sono aggiunti al cast in costruzione di Ghostbusters 3, il nuovo capitolo della celebre saga diretto da Jason Reitman.

SuperHeroHype ha confermato che Celeste O’Connor e Logan Kim hanno fatto il proprio ingresso nel cast del film di Reitman. Nel particolare al momento il film viene segnalato come Ghostbusters 2020, ma non è detto che questo sia il titolo effettivo.

La O’Connor ha partecipato di recente in L’unica, drama movie prodotto da Netflix, mentre per Kim al momento non ci sono crediti degni di nota. Per entrambi gli attori nessuna traccia sul ruolo ottenuto nel film.

Ghostbusters 3, a quanto pare, è in sviluppo già da diversi mesi presso la Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City.

Jason Reitman dirigerà il film, ma sarà anche co-sceneggiatore insieme a Gil Kenan. Per il cast torneranno Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Paul Rudd, Celeste O’Connor, Logan Kim.

Il film approderà nelle sale dal 10 luglio 2020.