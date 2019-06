Il colosso dello streaming Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione internazionale di The Division, il film tratto dal celebre videogame.

L’accordo tra Netflix e Ubisoft Motion Pictures è stato ufficializzato sul palco dell’E3, annuale convention dedicata al mondo dei videogames. Nessun dettaglio sul film è stato ancora rivelato.

Prodotto da Ubisoft, The Division è un videogame adattato a sua volta da un romanzo di Tom Clancy. Esso è ambientato in una New York post-apocalittica dove un’epidemia manda coloro che sono sopravvissuti direttamente all’età della pietra, solo una squadra militare chiamata la Divisione può ristabilire la normalità.

Il film sarà diretto da David Leitch (co-regista di John Wick). Nel cast Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain.

In cabina di produzione sia Gyllenhaal che la Chastain, i due attori saranno coinvolti rispettivamente con le loro società di produzione, ossia Nine Stories e Freckle Films.

The Division sarà distribuito via Netflix.