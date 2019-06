La Legendary Television ha ordinato il pilot di una serie tv che farà spin-off del nuovo Dune diretto da Denis Villeneuve.

La serie tv si intitolerà Dune: The Sisterhood, e sarà destinata direttamente al nuovo servizio di streaming di WarnerMedia. Il pilot sarà diretto dallo stesso Denis Villeneuve, mentre l’intera serie sarà scritta da Jon Spaihts. I due filmmakers saranno impegnati anche come produttori esecutivi.

La descrizione della futura serie tv vede protagonista una misteriosa gilda segreta fatta composta esclusivamente da donne, il cui nome è Bene Gesserit. L’obiettivo della gilda sarà sfruttare le loro abilità (fisiche e mentali) per raggiungere finalmente il pianeta Arrakis.

Il Film

Dune sarà diretto da Denis Villeneuve, anche sceneggiatore con Eric Roth e Jon Spaiths. Nel cast Timothee Chalamet, Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Oscar Isaac, Charlotte Rampling, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa.

Tra i produttori del nuovo adattamento Thomas Tull, Mary Parent e Cale Boyter, mentre Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert saranno i produttori esecutivi.

La storia del film originale – e del romanzo – ruota intorno alle battaglie tra la dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, località in cui viene prodotta una sostanza fondamentale per lo sviluppo della società intergalattica.

L’uscita del film è stata fissata il 20 novembre 2020.