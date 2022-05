Sangue e potere nel nuovo pazzo trailer di The Boys 3

Prime Video ha diffuso quest’oggi il nuovo trailer della terza stagione di The Boys, proprio come promesso nel nostro ultimo aggiornamento.

Il trailer in questione introduce la furia omicida di Soldier Boy o Soldatino (Jensen Ackles), ma anche quello che succede a Butches (Karl Urban) quando diventa un Super per sole 24 ore. Ovviamente sangue e violenza sono alla base dei due minuti e mezzo di visione. Ricordiamo che la terza stagione di The Boys è attesa su Prime Video dal 3 giugno.

È stato un anno tranquillo, ma tutto cambierà in fretta.

Ecco il trailer ufficiale di THE BOYS S3, dal 3 giugno.#TheBoysTV pic.twitter.com/l0HylgBLqx — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) May 16, 2022

THE BOYS

PRODUZIONE: The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. CAST: Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden. DISTRIBUZIONE: Dal 3 giugno 2022 su Prime Video.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti.