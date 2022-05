Vecchie e nuove glorie nei poster di Jurassic World Il Dominio

La campagna promozionale internazionale legata a Jurassic World Il Dominio ha prodotto quest’oggi una serie di nuovi characters poster.

I poster in questione, diffusi attraverso Imp Awards, sono destinati al mercato asiatico e mostrano i protagonisti “umani” delle due diverse trilogie, qui uniti per fermare l’estinzione del genere umano a fronte dell’invasione dei dinosauri. In particolare i poster sono dedicati a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Nei giorni scorsi Universal Pictures ha diffuso una speciale featurette che vi consigliamo di recuperare a questo nostro indirizzo.

JURASSIC WORLD IL DOMINIO

Jurassic World Il Dominio è diretto da Colin Trevorrow, che ha portato Jurassic World del 2015 a un record di 1,7 miliardi di dollari al botteghino globale. La sceneggiatura è di Emily Carmichael (Battle at Big Rock) e Colin Trevorrow da una storia di Derek Connolly (Jurassic World) e Trevorrow, basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Jurassic World Il Dominio è prodotto dagli acclamati produttori del franchise Frank Marshall p.g.a. e Patrick Crowley p.g.a., con la produzione esecutiva del leggendario creatore del franchise premio Oscar® Steven Spielberg, Alexandra Derbyshire e Colin Trevorrow.

Quest’estate vivi la conclusione epica dell’era Giurassica, con due generazioni che si incontrano per la prima volta. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla vincitrice dell’Oscar® Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in Jurassic World Il Dominio, un’audace nuova avventura tempestiva e mozzafiato che abbraccia il mondo. Al Cinema dal 2 giugno 2022.

TRAMA: Dall’architetto e regista di Jurassic World Colin Trevorrow, Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.