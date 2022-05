A meno di tre settimane dal debutto su Prime Video, la terza stagione della serie The Boys ha presentato questa sera la Payback.

Il poster di The Boys 3, realizzato con un inedito taglio in pieno stile hollywoodiano, arriva nel weekend che anticipa il lancio del nuovo trailer atteso dai fan per il prossimo lunedì.

Tornando al poster diffuso attraverso i canali social, al suo interno sono presenti: Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, alla sua sinistra, Sean Patrick Flanery nei panni di Gunpowder, con Black Noir (Nathan Mitchell) sopra di lui. In cima al poster ci sono i gemelli TNT, Tessa (Kristen Booth) e Tommy (Jack Doolan). La contessa Cremisi di Laurie Holden è immediatamente riconoscibile alla destra di Soldier Boy. Il piccoletto con le ali sembrerebbe essere Blue Hawk (Nick Wechsler), mentre resta ancora ignota la figura del ragazzo in basso a destra.

This may or may not make more sense when we drop the trailer Monday. pic.twitter.com/g3O2gHI3OE — THE BOYS (@TheBoysTV) May 13, 2022

THE BOYS

PRODUZIONE: The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. CAST: Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden. DISTRIBUZIONE: Dal 3 giugno 2022 su Prime Video.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti.