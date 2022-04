Samantha Morton tornerà Alpha per la serie spin-off Tales of the Walking Dead

La serie antologica Tales of the Walking Dead riporterà Samantha Morton nel mondo post-apocalittico creato da Robert Kirkman, e portato sul piccolo schermo da AMC.

Tra i tanti interpreti scelti per gli episodi della futura serie antologica Tales of the Walking Dead ci sarà anche Samantha Morton, celebre interprete della villain Alpha nella serie principale The Walking Dead, a confermarlo un articolo di Deadline questa notte. La fonte specifica, inoltre, che nell’episodio dedicato alla celebre villain ci sarà spazio anche per Lauren Glazier (Midhunter) e Matt Medrano (Yellowstone). Ricordiamo che le riprese sono attualmente in corso da Atlanta.

Tra i registi confermati dietro la macchina da presa dei sei episodi della serie spiccano i nomi di Haifaa al-Mansour (Good Lord Bird), Deborah Kampmeier (Star Trek: Picard), Tara Nicole Weyr (The Wilds) e Michael Satrazemis (The Walking Dead, Fear the Walking Dead). Channing Powell (The Walking Dead) sarà invece lo showrunner. Come descritto dall’annuncio, oramai datato quasi un anno, Tales of the Walking Dead andrà a raccontare la storia di vecchi e nuovi personaggi impegnati a sopravvivere nello stesso universo narrativo di The Walking Dead.

Nel cast attualmente confermato sono presenti Olivia Munn, Danny Ramirez, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Terry Crews, Anthony Edwards, Parker Posey, Poppy Liu, Jillian Bell, e per l’appunto Samantha Morton, Lauren Glazier e Matt Medrano.