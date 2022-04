Bill Skarsgard sarà Eric Draven nel nuovo adattamento de Il Corvo

Nella notte italiana il tanto sospirato nuovo adattamento della graphic novel Il Corvo ha trovato in Bill Skarsgard il suo nuovo interprete.

Il The Hollywood Reporter ha riferito, infatti, che il progetto in standby da tempo è finalmente pronto a partire, e lo farà grazie all’ingaggio di due protagonisti di assoluto valore. Bill Skarsgard (precedentemente ammirato come Pennywise in IT) darà volto al celebre Eric Draven, protagonista della graphic novel scritta, creata e illustrata da James O’Barr, mentre Rupert Sanders (Ghost in the Shell) è stato scelto come regista. La fonte ha aggiunto che Zach Baylin ha avuto l’incarico di firmare la sceneggiatura, e che la produzione dovrebbe partire da Praga in giugno con un budget di circa 50 milioni di dollari.

Ricordiamo che il remake di Il Corvo (The Crow) ha avuto in passato diverse false partenze, con Luke Evans e Jason Momoa vicini al ruolo che fu di Brandon Lee nell’oramai leggendario adattamento caratterizzato dall’incidente sul set che segnò la tragica morte dell’attore, figlio dell’indimenticato Bruce Lee.