La key art ufficiale da Le Fate Ignoranti, la nuova serie in arrivo su Disney+

Dal 23 febbraio arriva Star, il nuovo canale della piattaforma Disney+: 42 serie tv, 240 film, 5 prodotti Star Original, e ogni mese nuovi contenuti. Tutto é pronto, Star è il nuovo canale Disney+ dedicato all’intrattenimento per un pubblico più adulto, ed arriverà come detto in più occasioni in Italia a partire dal 23 febbraio