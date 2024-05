Le celebri automobiline della linea Mattel “Matchbox” saranno al centro del nuovo film diretto da Sam Hargrave.

Reduce dalla regia dei due action movie della saga Extraction (da noi col titolo Tyler Rake), il funambolico regista è stato scelto da Skydance e Mattel Films per dare vita ad un film ispirato alle storice macchinette per bambini nate nel 1953 dal machio Mattel. La notizia è stata confermata da Deadline.

Hargrave dirigerà il film da una sceneggiatura firmata in coppia da David Coggeshall e Jonathan Tropper, la cui trama è al momento tenuta in gran segreto. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance produrranno insieme a Robbie Brenner per Mattel Films. Il progetto sarà guidato da Aimee Rivera per Skydance ed Elizabeth Bassin e Andrew Scannell per Mattel Films

Il marchio Matchbox è stato introdotto, come anticipato, nel 1953 dall’appassionato di modellismo Jack Odell come regalo per suo figlio. La particolarità delle macchinine di questo marchio è legata alle dimensioni, praticamente non più grandi di una scatola di fiammiferi. Oggi, in tutto il mondo, vengono vendute due auto Matchbox ogni secondo.

